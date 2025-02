Stand: 17.02.2025 08:27 Uhr A2: Transporterfahrer stirbt nach Unfall bei Bad Eilsen

Auf der A2 bei Bad Eilsen (Landkreis Schaumburg) ist am Sonntagabend ein Transporterfahrer verunglückt und später im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei war der 65-Jährige in Richtung Dortmund unterwegs und überschlug sich mit seinem Fahrzeug auf Höhe der Ausfahrt Bad Eilsen. Die Unfallursache ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war kein weiterer Wagen an dem Unfall beteiligt. Einsatzkräfte befreiten den Mann aus dem Unfallfahrzeug und brachten ihn ins Krankenhaus. Dort erlag er seinen Verletzungen.

