Stand: 23.04.2025 14:53 Uhr A2: Lkw fährt bei Hannover auf Reisebus auf - sechs Verletzte

Ein Lkw ist am Nachmittag auf der A2 bei Hannover-Buchholz auf einen vollbesetzten Reisebus aufgefahren. Vermutlich habe der Lkw-Fahrer ein Stauende übersehen, sagte ein Feuerwehrsprecher dem NDR Niedersachsen. Sechs Fahrgäste im Reisebus seien verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr saßen 37 Menschen in dem Bus. Die Autobahn ist ab der Auffahrt Hannover-Buchholz in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Der Lkw und der Reisebus müssen dem Sprecher zufolge nun geborgen werden. Wie lange das voraussichtlich dauert, sei nicht abzusehen, so der Sprecher.

