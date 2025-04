A2: Lkw fährt bei Hannover auf Reisebus auf - 22 Verletzte Stand: 23.04.2025 21:56 Uhr Ein Lkw ist am Mittwochnachmittag auf der A2 bei Hannover auf einen vollbesetzten Reisebus aufgefahren. 22 Menschen wurden leicht verletzt. Die Autobahn wurde mehrere Stunden lang gesperrt.

Am Abend konnten zwei der drei Fahrstreifen ab der Auffahrt Hannover-Buchholz in Richtung Dortmund wieder freigegeben werden, wie ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Die rechte Spur blieb bis auf Weiteres gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Lkw-Fahrer vermutlich ein Stauende übersehen und war von hinten auf den Reisebus aufgefahren. Von den 22 Leichtverletzten wurden laut Polizei sieben Personen zu weiteren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt. Zuvor hatte die Feuerwehr von zwei Schwerverletzten gesprochen.

Notfallseelsorger betreuten Fahrgäste

Nach Angaben der Feuerwehr saßen insgesamt 37 Personen in dem Reisebus. Die nicht verletzten Fahrgäste seien mit einem Bus der Feuerwehr in ein nahegelegenes Einkaufszentrum transportiert worden, hieß es. Dort kümmerten sich den Angaben zufolge Notfallseelsorger um sie. Neben 35 Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst waren mehrere Spezialfahrzeuge sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

