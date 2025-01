Unfall auf A2: Lkw durchbricht Leitplanke und kippt um Stand: 24.01.2025 13:46 Uhr In der Nacht auf Mittwoch ist auf der A2 bei Bad Oeynhausen ein Lkw ins Schleudern geraten. Der Sattelzug kippte um, ein nachfolgendes Auto fuhr in die Unfallstelle. Zwei Menschen wurden verletzt.

Laut Polizei war der Lkw kurz vor Mitternacht nahe der Anschlussstelle Vlotho-West (Nordrhein-Westfalen) vermutlich wegen eines geplatzten Reifens zunächst von der Fahrbahn abgekommen und in die rechte Leitplanke gefahren. Daraufhin schleuderte der Sattelzug in die andere Richtung, durchbrach die Mittelleitplanke und kippte um. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Anhänger. Der 21-Jährige sowie der 60-jährige Lkw-Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Umgekippter Anhänger blockiert mehrere Fahrspuren

Die A2 wurde in der Folge in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt. Der Anhänger in Fahrtrichtung Dortmund lag quer auf allen drei Fahrstreifen. Weil ein Teil des mit Tiefkühlwaren beladenen Lkw auch auf die Fahrbahn in Richtung Hannover ragte, war auch diese Richtung betroffen.

