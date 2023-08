Stand: 27.08.2023 15:58 Uhr 96 gegen HSV: Betrunkene Fußballfans vom Nordduell ausgeschlossen

Rund 20 Fußballfans waren am Samstag vergeblich zum Spiel Hannover 96 gegen den Hamburger SV angereist. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien beim Einlass zum Nordduell stichprobenartig Atemalkohol-Kontrollen an den Stadion-Eingängen durchgeführt worden. Einigen Fußball-Anhängern sei daraufhin der Zutritt ins Stadion verweigert worden, weil sie zu betrunken gewesen seien. Der höchste gemessene Wert lag laut Polizei bei 4,5 Promille. Insgesamt hatten 49.000 Fans beider Mannschaften das Spiel der 2. Fußball-Bundesliga in der ausverkauften Arena verfolgt.

