Stand: 24.01.2024 19:07 Uhr 88-Jähriger unter Stadtbahn eingeklemmt und schwer verletzt

In Hannover ist am Mittwochnachmittag ein 88 Jahre alter Mann unter eine Stadtbahn geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, wollte der Mann die Stadtbahngleise an der Haltestelle "Alter Flughafen" überqueren. Dabei stürzte er und fiel vor die Stadtbahn. Er wurde von der Bahn erfasst und unter ihr eingeklemmt. Die Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den Mann mit schwerem technischem Gerät. Ein Notarzt versorgte den Verletzten am Unfallort, anschließend kam er in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen war die Vahrenwalder Straße stadtauswärts zeitweise voll gesperrt werden. Auch der Stadtbahnverkehr war beeinträchtigt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit unter der Telefonnummer (0511) 1 09 18 88 zu melden.

