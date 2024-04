Stand: 15.04.2024 13:28 Uhr 80-Jähriger stürzt und wird vom eigenen Bruder überfahren

In Wathlingen (Landkreis Celle) ist es am Sonntagmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Laut Polizei hatte ein 80-Jähriger beim Überqueren der Straße Am Thie einen Schuh verloren und war daraufhin auf die Straße gestürzt. Sein 78 Jahre alter Bruder, der kurz zuvor mit seinem Auto von einem Grundstück in der Nähe losgefahren war, habe den am Boden liegenden Mann übersehen und ihn mit seinem Auto überfahren. Der 80-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Den Angaben zufolge verstarb er noch am Sonntagabend.

