Stand: 18.10.2023 11:02 Uhr 80 Feuerwehrleute löschen brennendes Haus in Bad Münder

Mehr als 80 Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in Bad Münder (Landkreis Hammeln-Pyrmont) gelöscht. Am Morgen hielt die Feuerwehr noch Brandwache an dem leer stehenden Einfamilienhaus. Eine Sprecherin der Polizei sagte, es sei niemand verletzt worden, das Haus sei allerdings einsturzgefährdet. Die Ursache des Brandes ist bisher noch unklar. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf etwa 70.000 Euro.

