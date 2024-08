Stand: 19.08.2024 07:15 Uhr 76-Jähriger stirbt bei Unfall zwischen Laderholz und Bevensen

Bei einem Unfall bei Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) ist am Sonntag ein 76 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine 27-jährige Frau zwischen den Ortschaften Laderholz und Bevensen auf regennasser Fahrbahn in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem entgegenkommenden Auto des Seniors zusammengestoßen. Ein Rettungsdienst brachte den 76-Jährigen laut Polizei noch in ein Krankenhaus, dort starb er aber kurz darauf. Die 27-Jährige und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen die junge Frau wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Zeugen erreichen den Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88.

