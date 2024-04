Stand: 03.04.2024 20:04 Uhr 74-jährige Tote bei Wohnungsbrand: Tochter wegen Mordes angeklagt

Nachdem eine 74-Jährige bei einem Wohnungsbrand in Hannover tot aufgefunden wurde, hat die Staatsanwaltschaft Hannover deren Tochter wegen Mordes und schwerer Brandstiftung angeklagt. Der 50-Jährigen werde vorgeworfen, ihre Mutter aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Demnach sei das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter schwierig gewesen. Die 50-Jährige soll die 74-Jährige am 29. Dezember 2023 mit Stichen getötet und am Neujahrstag ein Feuer gelegt haben, um die Tat zu vertuschen. Die Frau habe zugegeben, das Feuer gelegt zu haben, teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft mit. Zum Tötungsdelikt habe sich die Beschuldigte nicht geäußert. Laut Staatsanwaltschaft ist nicht auszuschließen, dass die 50-Jährige zum Tatzeitpunkt unter psychischen Problemen litt und vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Die Frau sitzt seit Januar in Untersuchungshaft.

