Stand: 05.07.2023 13:08 Uhr 700 Strohballen in Neuhaus in Brand geraten

Feuerwehrleute aus Holzminden, Silberborn und Neuhaus haben seit Dienstagabend ein Strohballenfeuer auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Neuhaus (Landkreis Holzminden) bekämpft. Dort waren unter einer offenen Scheune 700 Großballen in Brand geraten. Wie Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann mitteilt, sei es für die Feuerwehr schwierig, an die verschiedenen Glutnester heranzukommen. Es sei an der Stelle sehr eng. Die Ballen wurden mit einem Trecker einzeln aus der Scheune herausgezogen und abgelöscht. Am Morgen flammten einzelne Glutnester nochmals auf. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Zur Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Feuers steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.07.2023 | 13:30 Uhr