Stand: 19.07.2023 20:07 Uhr Marihuana in Reisekoffern: Polizei nimmt zwei Männer fest

Die Polizei hat am Dienstag in Braunschweig und Hannover größere Mengen Drogen beschlagnahmt. Insgesamt stellten die Fahnder 70 Kilogramm Marihuana, 130 Gramm Kokain und rund 3.000 Euro Bargeld sowie Mobiltelefone und Utensilien zum Verkaufen von Drogen sicher. Die Drogen haben laut Polizei einen Straßenverkaufswert von mindestens 250.000 Euro. Im Visier der Fahnder von Landeskriminalamt und Zoll hatte ein 38-jähriger aus Hannover gestanden. Gegen ihn wurde seit April ermittelt. Als der Mann mit einem 34-Jährigen bei einer mutmaßlichen Drogenübergabe beobachtet wurde, schlugen die Beamten zu. Sie stoppten den jüngeren Mann auf der A2 Richtung Braunschweig, beschlagnahmten die Drogen aus seinem Auto und nahmen ihn fest. Daraufhin wurden die Wohnungen des 38-jährigen Beschuldigten durchsucht. Hier fand die Polizei nach eigenen Angaben Marihuana in großen Reisekoffern und in einer Reisetasche. Der 38-Jährige wurde ebenfalls festgenommen. Beide Männer werden nun am Amtsgericht Hannover vorgeführt.

