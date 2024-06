Stand: 25.06.2024 10:49 Uhr 62-jähriger Mann stirbt nach Wohnungsbrand in Seelze

Nach einem Wohnungsbrand in Seelze (Region Hannover) ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann gestorben. Ein anderer Hausbewohner hatte das Feuer in dem Mehrfamilienhaus bemerkt und den Notruf gewählt, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehrleute und Rettungskräfte rückten gegen zwei Uhr an. Einsatzkräfte holten den 62-Jährigen bewusstlos aus der Wohnung und reanimierten ihn. Der Mann starb aber später im Krankenhaus. Brandermittler untersuchen nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min