600 Weihnachtsbäume in einem Haus: Erneuter Weltrekord in Rinteln Stand: 03.12.2024 19:42 Uhr Ein Ehepaar aus dem Landkreis Schaumburg hat seinen eigenen Rekord geknackt: Susanne und Thomas Jeromin haben in ihrem Haus 600 Weihnachtsbäume aufgestellt. Schon zuvor hielten sie mehrfach den Rekord.

Ein Prüfer des Rekord-Instituts für Deutschland hat die Bäume gezählt und den Jeromins anschließend eine Urkunde überreicht: Noch nie waren demnach so viele geschmückte Bäume an einem einzigen Ort aufgestellt. Den Angaben zufolge hatte das Ehepaar bereits im vergangenen Jahr 555 künstliche Weihnachtsbäume montiert, vor drei Jahren waren es 444. Insgesamt sei es schon der sechste Rekord der Jeromins. In fast jedem Zimmer des 180 Quadratmeter großen Hauses in Rinteln leuchten Sterne und bunte Kugeln - auch im Bad und im Schlafzimmer.

Jeromins fangen im Sommer mit dem Schmücken an

Der gelernte Koch und seine Frau fangen nach eigenen Angaben bereits im Juni mit dem Schmücken an. Bei der Beleuchtung der Kunststoffbäume haben sie inzwischen komplett auf LEDs umgestellt. Das Rekord-Institut in Hamburg sieht sich als deutsches Gegenstück zum internationalen Guinness-Buch der Rekorde aus London und prüft außergewöhnliche Leistungen im deutschsprachigen Raum.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.12.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Weihnachten