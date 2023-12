Stand: 01.12.2023 09:49 Uhr 50-Jähriger bedroht Nachbarin - großer Polizeieinsatz in Alfeld

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist die Polizei am Donnerstagnachmittag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Auslöser war ein 50-jähriger Mann, der seine 39 Jahre alte Nachbarin bedrohte. Laut Polizei zeigte der Mann aggressives Verhalten. Demnach drohte der 50-Jährige auch den Einsatzkräften und gab an, zahlreiche Waffen in seiner Wohnung zu haben. Die Polizei konnte den angeblich alkoholisierten Mann in Gewahrsam nehmen. Dabei stellte sie ein Messer an seinem Gürtel und mehrere Waffen in seiner Wohnung sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

