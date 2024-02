Stand: 05.02.2024 12:58 Uhr 41-Jähriger in Garbsen mit Küchenmesser attackiert

In einer Unterkunft für obdachlose Menschen in Garbsen (Region Hannover) ist ein 41-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war zuvor ein Streit zwischen dem Mann und einem 24-Jährigen eskaliert. Das spätere Opfer habe den mutmaßlichen Täter beleidigt und bedroht. Dieser habe dann unvermittelt ein Küchenmesser genommen und zugestochen. Er war zu dem Zeitpunkt offenbar betrunken. Der 41-Jährige kam nach dem Vorfall, der sich laut Polizei bereits am Samstag ereignete, in ein Krankenhaus und blieb dort zur Beobachtung über Nacht. Gegen den 24-Jährigen ermittelt die Polizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.02.2024 | 06:30 Uhr