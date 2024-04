Stand: 16.04.2024 17:51 Uhr 40-Jähriger tot in Celle gefunden - Verdächtiger festgenommen

Ein 40-Jähriger aus Hannover ist in Celle vermutlich getötet worden. Ein Verdächtiger wurde bereits festgenommen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Dabei handelt es sich demnach um einen 44-Jährigen, in dessen Wohnung im Stadtteil Heese das Opfer am Montagabend gefunden wurde. Er sei am Dienstag festgenommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer. Nach der Obduktion gehen Polizei und Gerichtsmedizin von einem gewaltsamen Tod des 40-Jährigen aus, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Die Ermittlungen dauern an.

