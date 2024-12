Stand: 19.12.2024 16:27 Uhr 40-Jähriger soll Videos von Polizeieinsätzen gefälscht haben

Ein Mann aus Laatzen (Region Hannover) soll Videos von Einsätzen der Polizei in seiner Stadt gefälscht haben. Laut Polizei unterlegte er teils mehrere Monate alte Videosequenzen mit einer fremden Tonspur, auf der Schussgeräusche zu hören waren. Anschließend stellte er die Clips ins Internet und verunsicherte so zahlreiche Menschen. Am Donnerstag suchten Beamte den 40-Jährigen den Angaben zufolge in seiner Wohnung auf. Sie führten eine sogenannte Gefährderansprache durch - eine Art Ermahnung -, der der 40-Jährige löschte die Videos daraufhin von seinem Account, wie es weiter hieß. Die Polizei könne nicht ausschließen, dass die gefälschten Videos weiterhin in den sozialen Netzwerken kursieren, hieß es weiter. Sie bitte Menschen darum, die Sequenzen nicht weiter zu verbreiten.

