Stand: 07.09.2023 14:02 Uhr 40-Jähriger mit Messer droht Passanten - SEK überwältigt ihn

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hat am Mittwoch in Gronau (Landkreis Hildesheim) einen 40-Jährigen überwältigt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann willkürlich Passanten mit dem Tode bedroht. Demnach trat er auch mit einem Messer in der Hand auf die Straße und schrie lauthals, dass er alle umbringen wollte. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte verschanzte sich der 40-Jährige mit dem Messer und einer Axt in seiner Wohnung. Nachdem Verhandlerinnen und Verhandler keinen Erfolg hatten, stürmte das SEK die Wohnung. Der 40-Jährige stand laut Polizei unter Drogen und wurde in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Beleidigung. Zeugen und Opfer sollen sich bei der Polizei Elze unter Telefon (05068) 933 80 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.09.2023 | 13:30 Uhr