36-Jähriger in Rinteln mit Axt angegriffen

Die Polizei ermittelt nach einem Axtangriff in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Schaumburg wegen versuchter Tötung. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 22-jähriger Bewohner am Sonntagabend mehrfach mit der Axt in Richtung des Kopfes eines 36-Jährigen geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer habe jedoch nur leichte Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Bei der Festnahme nach dem Vorfall in Rinteln sei der Verdächtige betrunken gewesen. Der Grund für die Attacke war zunächst unklar.

06.06.2022