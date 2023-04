Stand: 28.04.2023 12:46 Uhr 32 Autos in Isernhagen zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

In Altwarmbüchen in der Gemeinde Isernhagen (Region Hannover) haben seit Beginn dieses Jahres bislang unbekannte Personen insgesamt 32 Autos zerkratzt. Bei den auf Gehwegen geparkten Autos wurden außerdem vereinzelt die Seitenscheiben eingeworfen oder die Reifen zerstochen, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Der Gesamtschaden lasse sich bislang nicht beziffern, liege aber deutlich im fünfstelligen Bereich. Die Beamten hoffen auf Zeugen zu den Vorfällen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer (05139) 99 10.

