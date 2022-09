Stand: 22.09.2022 12:26 Uhr 28-Jähriger mit Messer angegriffen und schwer verletzt

Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Staatsanwaltschaft in Hildesheim gegen einen 31 Jahre alten Mann. Er soll sich am Dienstagabend am Bahnhofsplatz mit einem 28-Jährigen gestritten und diesen mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Als die Polizei eintraf, flüchtete der 31-Jährige, konnte aber wenig später festgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Ein 46-jähriger Mann aus Hildesheim soll an der Auseinandersetzung ebenfalls beteiligt gewesen sein. Gegen ihn ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Das 28 Jahre alte Opfer liegt im Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.09.2022 | 13:30 Uhr