Stand: 15.08.2024 14:11 Uhr 250 abgebrannte Strohballen: Polizei vermutet Brandstiftung

Die Polizei Hannover sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Brand von 250 Strohballen in Langenhagen (Region Hannover) geben können. Am Samstag waren die Ballen durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 8.000 Euro. Sie ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zwei Zeugen hatten den Brand von der Hannoverschen Straße aus entdeckt und gegen 4:00 Uhr morgens gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Stroh schon im Vollbrand. Dieses war auf einem abgeernteten Feld in der Nähe der A352 gelagert. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich telefonisch unter (0511) 109 52 22 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min