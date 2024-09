Stand: 09.09.2024 07:19 Uhr 240.000 Besucher bei "Entdeckertag" in und um Hannover

Rund 240.000 Menschen haben am Sonntag den "Entdeckertag" in Hannover besucht. Nach Angaben der Region Hannover flanierten 200.000 Besucher durch die Innenstadt, besuchten die über 190 Infostände, Mitmachangebote und Konzerte oder nutzten den verkaufsoffenen Sonntag für eine Einkaufstour. Dazu kamen knapp 40.000 Menschen, die in Hannover oder dem Umland unterwegs waren, um mit dem Fahrrad, zu Fuß, oder mit Bussen und Bahnen neue Orte zu entdecken und besondere Aktionen zu erleben. "Der 37. Entdeckertag war ein großer Erfolg", sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) als Veranstalter des Entdeckertages. Damit habe die Region erneut ein wichtiges Zeichen für Klimaschutz, Familienfreundlichkeit und Teilhabe gesetzt.

