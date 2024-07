Stand: 19.07.2024 19:00 Uhr 24-Jähriger kämpft nach Badeunfall um sein Leben

In Isernhagen in der Region Hannover ist am Freitag ein Mann in einem See untergegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, geriet der 24-Jährige am Nachmittag im Hufeisensee in Isernhagen nördlich von Hannover unter Wasser. Die Rettungskräfte vermuten einen Badeunfall. Der Mann sei bei Eintreffen der Feuerwehr bereits von Ersthelfern aus dem Wasser geborgen gewesen, er wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige kämpfe laut Feuerwehr um sein Leben. Die Rettungskräfte vermuten, dass der Mann mit mehreren Bekannten baden war. Die Gruppe hielt sich demnach an einem nicht überwachten Teil des Badesees auf.

