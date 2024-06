24 Granaten in Hannover nahe A2 erfolgreich gesprengt

Stand: 25.06.2024 22:31 Uhr

In Hannover sind am Dienstagabend 24 Flakgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände der Stadtgärtnerei erfolgreich gesprengt worden. Anwohner konnten danach in ihre Häuser zurück, die A2 wurde freigegeben.