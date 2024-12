Stand: 30.12.2024 12:15 Uhr 23-Jähriger versetzt Passanten mit Scheinwaffe in Angst

In der Innenstadt von Hameln hat an Heiligabend ein Mann mit einer Pistole andere Menschen in Angst versetzt. Der 23-Jährige wurde schließlich von der Polizei gestoppt. Er sei durch die gut frequentierte Fußgängerzone gelaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Mehrere Passantinnen und Passanten riefen die Polizei, die mit zahlreichen Einsatzkräften anrückte. Der Mann habe niemanden bedroht, so die Sprecherin. Bei der Pistole handle es sich um eine Spielzeugwaffe aus Plastik, die wie eine echte Waffe wirke. Der 23-Jährige wurde auf die Polizeiwache gebracht und dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Zuerst hatte das Internetportal der "Dewezet" berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.12.2024 | 09:00 Uhr