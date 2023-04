Stand: 28.04.2023 11:26 Uhr 23-Jähriger fährt betrunken aus Parklücke und landet im Graben

In Burgdorf (Region Hannover) ist ein 23-jähriger Autofahrer beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz mit seinem Wagen in einer Böschung gelandet. Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann mit hoher Geschwindigkeit rückwärts über den Parkplatz und auf der anderen Seite in einen Graben. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,81 Promille. Im Auto trafen die Polizisten zudem noch eine weitere alkoholisierte Person an. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein des Fahrers ein. Die Schadenssumme ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.04.2023 | 13:30 Uhr