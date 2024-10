Stand: 22.10.2024 07:57 Uhr 21-Jähriger aus Burgdorf in Japan verschwunden

Ein 21-jähriger Mann aus Burgdorf (Region Hannover) ist während eines Urlaubs in Japan verschwunden. Claudio Worm war zuletzt in der Stadt Wakayama in der Nähe von Osaka unterwegs und wollte bereits vor zehn Tagen zurück nach Deutschland reisen, wie Freunde berichten. Die japanischen Behörden suchen demnach nach dem Vermissten. Er sei am Abend des 10. Oktober in einer Bar gewesen. Von dort habe er sich noch gemeldet. Danach habe es keinen Kontakt mehr gegeben. Kameras sollen zeigen, dass er die Bar verließ. Sein Handy und sein Reisepass seien später einige Kilometer weit entfernt gefunden worden. Japanische Medien haben den Vermissten-Fall auch aufgegriffen.

