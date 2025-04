Stand: 07.04.2025 12:49 Uhr Brand in Indoor-Spielplatz in Hameln: Feuer zerstört Spielpark

Ein Indoor-Spielplatz im Hamelner Ortsteil Klein-Berkel ist am frühen Montagmorgen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, teilte der Einsatzleiter mit. Der Sohn des Betreibers habe die Halle rechtzeitig verlassen können und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch in den Nachthimmel. Fast 200 Einsatzkräfte waren nach Informationen der Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Der Abenteuerspielplatz habe allerdings nicht mehr gerettet werden können. Die Halle wurde vollkommen zerstört. Das Technische Hilfswerk (THW) und ein Abrissunternehmen mussten Gebäudeteile einreißen. Warum das Feuer ausgebrochen war, sei laut Feuerwehr noch unklar. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von bis zu einer Millionen Euro aus. Zuvor waren die Beamten von 100.000 Euro ausgegangen.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.04.2025 | 06:30 Uhr