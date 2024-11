Stand: 26.11.2024 14:19 Uhr 19-jähriger Autofahrer gerät auf B217 in den Gegenverkehr

Am Dienstagmorgen ist ein 19-jähriger Autofahrer auf der B217 ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr gefahren. Nach Angaben der Polizei kollidierte sein Wagen bei Weetzen (Region Hannover) mit einem Transporter. Dessen 59-jähriger Fahrer und der 19-Jährige verletzten sich bei dem Unfall leicht. Zudem konnte ein 50-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Transporter auf. Laut Polizei ist noch nicht geklärt, warum der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Bundesstraße blieb in Richtung Hannover bis zum späten Vormittag gesperrt. Die Gegenfahrbahn war den Angaben zufolge einspurig befahrbar.

