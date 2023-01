Stand: 06.01.2023 20:23 Uhr 18-jähriger Autodieb nach Flucht von der Polizei gestellt

Ein junger Autodieb ist in der Nacht zum Donnerstag der Polizei in Sarstedt (Landkreis Hildesheim) ins Netz gegangen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag mitteilten, hatte der 18-Jährige sich Zugang zu einem BMW-Fahrzeug des Typs 530d xDrive verschafft, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist. Zuvor hatte sich ein Anwohner bei der Polizei gemeldet und gesagt, jemand habe erfolglos versucht, seinen 530d xDrive zu stehlen. Kurz darauf bemerkten Polizisten einen jungen Mann in einem ähnlichen Auto. Nachdem er von der Polizei zum Halten aufgefordert worden war, floh er mit dem Auto, konnte aber nach kurzer Verfolgungsjagd gestellt werden. Es stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass der junge Mann keine Fahrerlaubnis besitzt und über keine Meldeadresse in Deutschland verfügt. Zum Zeitpunkt seiner Festnahme stand er laut Polizei unter Drogeneinfluss. Die Beamten gehen nach eigenen Angaben davon aus, das der Tatverdächtige auch am versuchten Diebstahl beteiligt war. Am Freitag erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 18-Jährigen.

