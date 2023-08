Stand: 18.08.2023 13:12 Uhr 16-Jährige von Rad geschubst: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen einer vorsätzlichen Körperverletzung in Groß Buchholz (Region Hannover). Ein bislang unbekannter Mann soll eine 16-Jährige von ihrem Rad gestoßen haben, woraufhin sie mit einem weiteren Radfahrer zusammenstieß. Sowohl das Mädchen als auch der Radfahrer wurden dabei leicht verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 10. August gegen 19 Uhr in der Pasteurallee. Der unbekannte Täter sei Richtung Mittellandkanal geflüchtet. Der Tatverdächtige ist laut Polizei etwa 1,90 Meter groß, hat kurze dunkle Haare, einen schwarzen Vollbart und ist von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarzweiße Turnschuhe. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verdächtigen oder seine Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 33 17 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.08.2023 | 15:00 Uhr