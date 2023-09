Stand: 11.09.2023 07:04 Uhr 150.000 Gäste besuchten Entdeckertag der Region Hannover

Am 36. Entdeckertag der Region Hannover haben am Sonntag 150.000 Menschen teilgenommen. Allein 100.000 Besucherinnen und Besucher kamen auf die Festmeile in der Innenstadt von Hannover. Die Organisatoren sprachen im Anschluss von einem Erfolg. "Ich bin überzeugt, dass viele die Region noch einmal von einer anderen Seite kennengelernt haben“, sagte Regionspräsident Steffen Krach. 50.000 Menschen nahmen die Angebote im Umland wahr. "Dazu hat wahrscheinlich auch das Gratis-Fahren mit Bus und Bahn beigetragen“, so Krach weiter. Am Sonntag war der öffentliche Nahverkehr in der Region Hannover kostenlos. Im Rahmen des Entdeckertages wurden zahlreiche Aktivitäten in und um Hannover angeboten. Dazu gehörten Bergwerkstouren, Wanderungen auf einen Abraumhügel und ein großes Musikprogramm in der Innenstadt Hannovers. Der Termin für den nächsten Entdeckertag steht schon fest. Er wird am 8. September 2024 stattfinden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.09.2023 | 06:30 Uhr