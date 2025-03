15.000 Euro Bargeld in ICE verloren: Eigentümerin meldet sich Stand: 25.03.2025 13:02 Uhr In einem Zug, der in Hannover gestartet war, hat eine Reisende einen ungewöhnlichen Fund gemacht: eine pinke Tasche mit 15.000 Euro Bargeld. Nun ist offenbar klar, wem das viele Geld gehört.

Die 34-jährige Eigentümerin erstattete laut Bundespolizei bereits am Sonntag Anzeige in Hamburg. Die Frau, die aus der Nähe von Itzehoe in Schleswig-Holstein stammt, war demnach davon ausgegangen, dass ihr das Geld gestohlen worden war. Doch sie hatte Glück: Offenbar hatte sie die Tasche mit dem Geld verloren - die 33-jährige Finderin aus Leipzig übergab sie der Bundespolizei in München. Dorthin war der ICE unterwegs.

Geldfund im ICE: 200-Euro-Scheine in besonderer Tasche

Dass die Polizei die 34-jährige Eigentümerin als glaubwürdig einstuft, liege auch an ihrer detaillierten Beschreibung der Tasche. Dabei handele es sich um einen pinken Brustbeutel mit Prinzessinnen-Aufdruck, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie gab demnach an, das Geld für den Kauf eines Autos vorgesehen zu haben.

Leipzigerin steht Finderlohn zu

Laut Bundespolizei gab die Eigentümerin an, sich erkenntlich zeigen zu wollen. Auch gesetzlich ist ein Finderlohn festgeschrieben. Dieser hängt von der Höhe des Gegenstandwerts ab. Liegt er bei mehr als 500 Euro, wie in diesem Fall, beträgt der Finderlohn drei Prozent, also 450 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.03.2025 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover Kreis Steinburg