Stand: 19.02.2023 13:24 Uhr 15-Jähriger will in Diskothek mit Falschgeld zahlen

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) hat ein 15-Jähriger in einer Diskothek versucht, mit Falschgeld zu bezahlen. Der Jugendliche habe sich in der Nacht zu Samstag zwei Getränke in der Diskothek bestellt und mit einem gefälschten 50-Euro-Schein zahlen wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Mitarbeiterin der Diskothek bemerkte jedoch, dass der Geldschein gefälscht war und rief die Polizei. Die Beamten stellten den falschen Geldschein sicher. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen ein und übergaben ihn seinen Erziehungsberechtigten.

