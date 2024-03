15-Jähriger soll älteren Bruder mit Messer schwer verletzt haben Stand: 11.03.2024 17:21 Uhr Mit einem Messer soll ein 15-Jähriger in Hildesheim bei einem Streit seinen älteren Bruder schwer verletzt haben. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts, aber auch Notwehr steht im Raum.

Der ältere Bruder, der am Sonntagmittag vermutlich den Streit ausgelöst habe, sei ins Krankenhaus gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Montag mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Polizeibeamte nahmen den 15-jährigen Bruder kurz nach der Tat vor dem Wohnhaus widerstandslos vorläufig fest. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst nicht bekannt.

15-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Am Montag ordnete die Staatsanwaltschaft aber die Entlassung des 15-Jährigen an. Ermittelt wird den Angaben zufolge wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen dauern an. Es werde auch geprüft, ob der 15-Jährige in Notwehr gehandelt hat, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Aufgrund des jugendlichen Alters der Verdächtigen schweigen die Behörden zu weiteren Details. Der ältere Bruder konnte noch nicht von den Ermittlern befragt werden.

