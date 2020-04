Stand: 08.04.2020 07:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

15-Jähriger in Celle erstochen

Am späten Dienstagabend ist in Celle ein 15-jähriger Junge auf offener Straße erstochen worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger noch am Tatort in der Bahnhofstraße festgenommen werden. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Hintergründe der Tat noch unklar

Das Opfer sei zuerst lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Sprecher der Polizei. Dort sei der Junge dann kurze Zeit später verstorben. Die Hintergründe für die Tat sind noch unklar.

