Stand: 29.11.2022 08:53 Uhr 14-Jähriger nach mehreren Straftaten in Hildesheim in U-Haft

In Hildesheim hat die Polizei einen 14-Jährigen festgenommen, der mehrere Raubstraftaten begangen haben soll. Allein in diesem Jahr würden dem Jugendlichen mindestens vier Straftaten vorgeworfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Unter anderem soll er einem 17-Jährigen dessen Kopfhörer gestohlen und ihn geschlagen. Einem anderen Jugendlichen soll er mit Gewalt das Handy abgenommen haben. Zwei weitere Überfälle auf Jugendliche seien nur gescheitert, weil sich in beiden Fällen Passantinnen und Passanten eingemischt häten, teilten die Ermittler mit. Ein Polizist, der privat in Hildesheim unterwegs war, hatte den 14-Jährigen zufällig erkannt und seine Kollegen alarmiert. Der Jugendliche sitze zur Zeit in einer Jugendanstalt in Untersuchungshaft, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Sie sei angeordnet worden, weil nach Ansicht des zuständigen Amtsgerichts die Gefahr besteht, dass der 14-Jährige erneut straffällig wird.

