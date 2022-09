Stand: 09.09.2022 11:10 Uhr 14-Jähriger auf E-Scooter angefahren - Polizei sucht Zeugen

Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer ist in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht nun den Autofahrer oder die Autofahrerin, denn die Person am Steuer fuhr nach dem Unfall einfach weiter. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, geschah der Unfall bereits am 2. September in der Innenstadt. Gegen 18.20 Uhr habe der Jugendliche mit dem E-Scooter den Fußgängerüberweg in der Straße Am Viehmarkt passiert. Ein Auto, das aus Richtung Krumme Straße kam, erfasste den Jungen. Dieser verletzte sich beim Sturz an der Schulter und musste im Krankenhaus behandelt werden, wie es weiter hieß. Hinweise zu Auto und Fahrer beziehungsweise Fahrerin nimmt die Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer (05721) 4004 0 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2022 | 13:30 Uhr