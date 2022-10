Stand: 25.10.2022 11:20 Uhr 1.300 Aussteller auf der Euroblech in Hannover

Heute startet auf dem Messegelände in Hannover die Euroblech 2022. Bis Freitag sind in neun Hallen mehr als 1.300 Aussteller aus dem In- und Ausland vertreten, so der Veranstalter. Neben Deutschland zählen China, die USA sowie Italien, Polen, Österreich und Frankreich zu den wichtigsten Ausstellerländern. Am letzten der vier Messetage dreht sich alles um die Fachkräfte der Zukunft. Für Studierende mit gültigem Ausweis ist an diesem Tag der Eintritt frei.

