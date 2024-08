Stand: 30.08.2024 13:47 Uhr 13-Jähriger wird bedroht: Polizei sucht helfenden Zeugen

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist ein 13-jähriger Schüler am Mittwoch auf dem Heimweg in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) von zwei Jugendlichen geschlagen worden. Zuvor hatten ihm die Unbekannten den Weg mit einem E-Scooter versperrt und an eine Hauswand gedrückt. Ein Mann erkannte laut Polizeiangaben die bedrohliche Situation und zog die Jugendlichen vom 13-Jährigen weg. Nun bittet die Polizei unter der Telefonnummer (05722) 28 94 0 um Hinweise zu den Angreifern und dem Helfer. Der Jugendliche mit dem schwarzen E-Scooter ist demnach zwischen 14 und 15 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und blond. Der zweite Angreifer ist circa 1,70 Meter groß und hat hellbraune Haare. Der helfende Zeuge ist nach Angaben des Schülers zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min