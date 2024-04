Stand: 05.04.2024 21:27 Uhr 13-Jähriger soll Mädchen überfallen und schwer verletzt haben

Ein 13-Jähriger soll am Donnerstag ein gleichaltriges Mädchen in Lehrte (Region Hannover) überfallen und schwer verletzt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, kannte das Mädchen den Jungen vom Sehen. Er konnte im Verlauf des Freitags ermittelt und von der 13-Jährigen identifiziert werden. Ersten Erkenntnissen nach war das Mädchen am Donnerstagnachmittag auf dem Weg von Hämelerwald nach Sievershausen gewesen. An einer Autobahnüberführung wurde das Mädchen überfallen, in ein Gebüsch gezerrt und schwer verletzt. Rund anderthalb Stunden später habe ein Passant die 13-Jährige entdeckt und nach Hause gebracht. Die Eltern alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei, das Mädchen kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer könnte in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Seine Familie unterstütze die Ermittlungen aktiv, hieß es. Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-55 55 zu melden.

