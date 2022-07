Stand: 28.07.2022 10:07 Uhr 10.400 Menschen in Niedersachsen eingebürgert

In Niedersachsen haben sich wieder mehr Menschen einbürgern lassen. Waren die Zahlen zuletzt gesunken, so stiegen sie im vergangenen Jahr wieder deutlich an, wie das Statistische Landesamt mitteilte. 10.419 Menschen wurden demnach landesweit eingebürgert, die meisten von ihnen stammen ursprünglich aus Syrien, der Türkei und Polen. Bundesweit ist der Trend ähnlich. Für eine Einbürgerung sind ein gesicherter Lebensunterhalt, ausreichende Sprachkenntnisse und in der Regel eine Mindestaufenthaltsdauer von acht Jahren nötig.

