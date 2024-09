1.000 Feuerwehrleute proben den Ernstfall: "Großbrand" in Celle Stand: 26.09.2024 16:14 Uhr Unter dem Namen "Eichkater" üben rund 1.000 Feuerwehrleute vom 26. bis 29. September den Katastrophenfall "Vegetationsbrand". Für Interessierte wird es ein Public Viewing geben. Auch Innenministerin Daniela Behrens wird erwartet.

Auf einer Fläche von 270 Hektar im Landkreis Celle sollen die Feuerwehren aus Niedersachsen und Bayern gemeinsam trainieren, wie Vegetationsbrände vom Boden und aus der Luft bekämpft werden. Zu Vegetationsbränden zählen unter anderem Waldbrände, wie sie zuletzt auch am Brocken im Harzausgebrochen waren. Sechs Tage lang war die Feuerwehr im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Übung "Eichkater" soll die Feuerwehr auf Einsätze wie diesen vorbereiten. Dafür kommen auch Hubschrauber, Löschflugzeuge sowie Löschroboter in Einsatz. Auch die Bundeswehr unterstützt die Übung mit zwei Transporthubschraubern. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens wird das Übungsgebiet an diesem Tag besuchen und sich das Szenario vor Ort anschauen.

Die Ausgangslage der Übung ist laut Niedersächsischem Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (NLBK) eine langanhaltende Dürrephase in Niedersachsen, durch die in der Folge zahlreiche Waldbrände begünstigt worden sind. In der Übung sollen die Einsatzkräfte den Ausbruch eines großen Waldbrandes trainieren, der bereits nach kurzer Zeit eine Dimension erreicht, die zur Ausrufung des Katastrophenfalls führt und andere Bundesländer um Hilfe gebeten werden. In diesem Fall soll Bayern Einsatzkräfte entsenden.

Übung der Feuerwehr: Hinweise für die Bevölkerung

Die Feuerwehr und das NLKB warnt die Bevölkerung dringend davor, das Übungsgebiet zu betreten. Weil Wasser aus der Luft abgeworfen werde, bestehe Lebensgefahr. Daher müssen die Sperrbereiche der Feuerwehren zwingend eingehalten werden. Durch die Einsatzfahrzeuge, die auch in Kolonnen fahren, könne es zu Einschränkungen im Verkehr kommen. Verkehrsteilnehmende sollten Kolonnen nach Möglichkeit nicht überholen und sich nicht in Kolonnen und Marschverbände einreihen. Eine Auflistung, welche Bereiche betroffen sind, finden Sie hier.

"Eichkater" 2024 mit Public Viewing

Wenn die Feuerwehren in Celle den Ernstfall trainieren, können Interessierte die Übung am 27. September live verfolgen. Von etwa 12 bis 18 Uhr soll es den Angaben zufolge ein Public Viewing geben, bei dem der Verlauf der Übung mit Videobeiträgen und Live-Schalten in das Übungsgebiet in einer sicheren und familiengerechten Umgebung gezeigt wird. Der Eintritt ist kostenlos.

