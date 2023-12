Stand: 05.12.2023 11:56 Uhr Zweimal in 24 Stunden: Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Die Polizei in Wolfsburg hat innerhalb von 24 Stunden gleich zweimal einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte den Mann am Sonntagabend zunächst in der Langen Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Dem Mann wurden im Klinikum Blutproben entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei erteilte ihm vorerst ein Fahrverbot. Am Montagmorgen trafen sie den Mann jedoch erneut in der Langen Straße an - und wieder saß er alkoholisiert am Steuer. Dieses Mal ergab der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille, im Krankenhaus wurden ihm erneut Blutproben entnommen. Der 29-Jährige erhielt nun zweimal eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Zudem leiteten die Beamten ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und nahmen den 29-Jährigen vorübergehend in Gewahrsam.

