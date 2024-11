Stand: 22.11.2024 10:30 Uhr Zwei versuchte Vergewaltigungen: Polizei in Wolfsburg sucht Täter

Die Polizei sucht nach zwei versuchten Vergewaltigungen bei Wolfsburg den mutmaßlichen Täter. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann am Freitagnachmittag zunächst eine Frau auf einem Feldweg bei Lehre (Landkreis Helmstedt) verfolgt haben. Die Frau konnte den Unbekannten mit einem Tierabwehrspray in die Flucht schlagen. Wenig später, am Freitagabend, soll derselbe Mann eine andere Frau im Wolfsburger Stadtteil Hattorf angegriffen und zu Boden gerissen haben. Zeugen hörten die Hilferufe der Frau und eilten herbei. Daraufhin flüchtete der mutmaßliche Täter. Der Mann soll ungefähr 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Wegen ähnlicher Täterbeschreibungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um denselben Mann handelt. Er soll spanisch gesprochen, kurze Haare und eine dunklere Hautfarbe gehabt haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05361) 464 60 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg