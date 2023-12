Stand: 23.12.2023 09:21 Uhr Zwei junge Menschen sterben bei Unfall in Seesen

Bei einem Unfall auf der B243 in Seesen (Landkreis Goslar) sind am Freitagabend zwei Personen tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 24-jähriger Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 24 Jahre alte Beifahrerin und ein 21-jähriger Mitfahrer starben noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05321) 33 90 oder (05381) 94 40 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.12.2023 | 07:00 Uhr