Stand: 15.11.2024 08:03 Uhr Zu heißes Öl? Brand in Mehrfamilienhaus in Salzgitter

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Salzgitter ist am Donnerstagabend eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist das Feuer in einer Wohnung im Stadtteil Lebenstedt ausgebrochen. Ein Mann hatte offenbar Öl in einer Pfanne erhitzt, das sich dann entzündete, berichtete Einsatzleiter Marcus Spiller. Es wurde ein sogenannter Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Einsatzkräfte aus Salzgitter, Braunschweig und Peine waren vor Ort. Weil das Treppenhaus stark verraucht war, mussten 19 Personen teils mit Fluchthauben als Atemschutz geborgen werden, so die Feuerwehr. Das örtliche Busunternehmen stellte einen Linienbus zur Verfügung, in dem die Hausbewohner zunächst versorgt wurden. Die meisten konnten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurückkehren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.11.2024 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter