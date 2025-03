Stand: 11.03.2025 10:14 Uhr Zeugen nach Farbanschlag auf Rathaus in Göttingen gesucht

Nach einem Farbanschlag auf das Neue Rathaus in Göttingen am vergangenen Freitag sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. In der Nacht zu Freitag hätten Unbekannte mehrere mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln auf die Fassade und die Eingangstür geworfen, berichtete die Polizei am Montagnachmittag. Im Briefkasten wurde ein Bekennerschreiben gefunden, das sich der Stadtverwaltung zufolge kritisch mit Abschiebungen befasste. Wie das "Göttinger Tageblatt" berichtet, wurde insbesondere eine Abschiebung in den Irak kritisiert - die laut Stadtverwaltung aber nicht stattgefunden hat. Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) verurteilte die Tat, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer (0551) 49 12 11 5 Hinweise hingegen.

